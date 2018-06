Kaal langeb, aga kõht on ikka ees – mida kõhurasva vähendamiseks veel teha?

Loogiliselt peaks ju kaalust maha võttes ka kõhurasv vähenema, kuid inimkeha ei toimi alati nii lihtsalt kui me tahaks. Sageli langebki kaal ebaproportsionaalseks ja mingid probleemkohad võivad ülejäänud kehaga võrreldes jääda täidlasemaks ka normaalkaalu juures, kirjutab PopSugar.

Miks on kõhurasv nii neetult jonnakas? Inimeste kehatüübid on väga erinevad ja mõnel koguneb suurem osa rasva kõhupiirkonda. Enamasti on selle taga levinud põhjused. «Kõhurasv on sageli stressi või insuliiniresistentsuse tunnus. Olles stressis tõuseb kortisooli tase, mille tagajärjel võib rasv ladestuda vööpiirkonda,» selgitab dr Amy Shapiro. «Siin mängivad oma rolli ka geenid – kui vanematel kipub ülekaal kogunema kõhule, siis võib sama juhtuda ka sinuga.»

Peale selle võib treener Cassie Lamberti sõnul mõju avaldada ka kaalulangetusmeetod. «Näiteks aitab süsivesikutevaene dieet kiiresti kaalu langetada, aga see tuleb suuresti vee ja lihaste, aga mitte rasva arvelt,» märgib ta ja lisab, et samamoodi võib mõjuda see, kui teha väga palju kardiotreeningut.

Personaaltreeneri Evan Hardeni selgitusel on liiga kiire kaalulangetamine levinud viga. «Sel juhul on väga raske säilitada lihasmassi, rääkimata siis selle kasvatamisest. Selle tagajärjel väheneb küll kehakaal, kuid mitte keharasv ning kehakoostis jääb kehvaks,» hoiatab ta omalt poolt. Lihasmassi säilitamiseks tuleb kaalu langetada järk-järgult ehk mitte üle kolme protsendi oma keharaskusest nädala jooksul.

Kuigi keharasva ei saa lokaalselt vähendada, on treening- ja toitumismeetodeid, mis aitavad keharasva proportsionaalsemalt vähendada. Selleks on abi näiteks toitumisplaanist, kus on palju kiudainerikkaid toitusid, lahjat valku ja tervislikke rasvu.

«Visualiseeri oma taldrikutäit ja tee see pooleks. Pool taldrikutäiest täida igal toidukorral taimse toidu, puu- ja köögiviljadega,» soovitab Shapiro. «Teine pool jaga veeranditeks, millest üks võiks olla valkudele ja teine täisteraviljadele.»

Lisaks nippe, mida ühtlasema kaalulanguse nimel järgida: