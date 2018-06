Staarblogija Mallukas hakkab tegema telesaadet: äratundmisrõõmu jätkub igale perele

Ka Mariann ise on sarja osas ootusärev: «Sari tuleb lõbus ja usun, et äratundmisrõõmu on selles igal perel, kus lapsi kunagi olnud on. Mingi nipiga satume me iga päev päris pöörastesse ja naljakatesse sekeldustesse ja seda kõike ongi kavas ilmarahvale näitama hakata. Lühidalt - kindla peale saab nalja ja kindla peale saab häid näpunäiteid, mida lastega suvel teha.»