Serena Williams annab välja tütrest inspireeritud moesarja

Williams on varasemalt teinud koostööd spordibrändide Nike ja Adidasega ning õppinud moodi, kirjutab Independent. Nüüd on ta valmis avalikustama oma isikliku brändi ja e-poe.

Willamsi sõnul on ta saanud ka palju kriitikat enda otsuse osas luua moebränd, kuid naine usub, et mood ja tennis sobivad suurepäraselt kokku. Sportlase bränd tuleb välja 12-osalise kapselbrändina.

Naise sõnul on ta alates tütre sünnist soovinud, et tütar end alati hästi tunneks. Serena tahab levitada seda tugevust ja enesekindlust läbi oma brändi. Williams on tunnistanud, et on valmis saama järgmist last ning kui ta hetkel tennist ei mängiks, oleks ta juba rase.