USA naised tahavad kaotada väljendi «keisrilõige»

USA-s on naisaktivistid võtnud ette missiooni normaliseerida kirurgilise sekkumisega sündimist. Mitmed naised avaldasid arvamust, et ühiskonnas on arvamus, justkui poleks keisrilõige midagi sama erilist kui loomulik sünnitamine, kirjutab Independent.

Sünnitoetaja Cruz selgitab, et on oluline, et naine saaks pidad enda lapse sündimist eriliseks ka juhul, kui tegu pole loomuliku sünnitusega. Tema sõnul on selle eesmärgiks eelkõige meelestatuse muutmine.