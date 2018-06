Petetud naine: mees oleks mulle nagu kirve selga löönud

«Mehel on olnud aegu, kus ta on olnud kimpus alkoholiprobleemidega. Sellest sai ta ise jagu, kui me eelmisel kevadel lahku läksime, ehk mina ta minema saatsin, kuna ei olnud nõus enam taluma tema joomasööste. Nüüdseks on ta olnud kaine pea aasta, kuna ta sai proovida elada nii, kui sul pole enam peret ega kodu, ei puhtaid riideid ega sooja toitu laual. Ilmselt see raputas ta pea paika ja ta palus mu käest uut võimalust. Ma kahtlesin kaua, enne kui ta tagasi võtsin.

Nüüd paar päeva tagasi sain tõele jälile, et ta on leidnud omale töö juurest armukese. Ma taipasin juba tükk aega, et midagi on valesti. Püüdsin mehega ka sel teemal vestelda ja tegin isegi ettepaneku, et kui ta on leidnud omale uue inimese, kellega soovib elus edasi minna, siis öelgu mulle. Ta oli vait kui kala. Olen ise selline inimene, kes soovib asjad lahti rääkida.

Käin hetkel keeltekoolis. Meil oli plaan minna perega välismaale elama ja tööle. Üleeile, olles taas keeletunnis, tuli mu telefonile sõnum, mis teatas, et mu sõnumite maht on täis. See pani peas tulukese põlema. Koju tulles pärisin mehelt, et milles on asi. Tema aga eitas kõike ning läks kohe kiirelt magama. Ütlesin, et võtan nagunii kõnede väljavõtte ja siis on mulle kõik selge. Nii oligi. Mu silmad pidid peast kukkuma kui nägin, kui pikki kõnesid on tehtud ja kui palju sõnumeid saatnud.

Samal õhtul ei öelnud ma talle enam midagi, olin praktiliselt terve öö üleval. See asi piinas mind nii hullusti. Hommikul, kui ta oli tööle läinud, helistasin talle ja teatasin asjast.

Ma nüüd päris täpselt ei teagi, kas soovin veel seda suhet parandada või ei. Lapse pärast justkui sooviks, aga tean, et soojendatud supp ei maitse enam nii hästi.

Mulle teeb koledasti haiget see, et nii lähedane inimene tegutseb selja taga ja lööb kõige lõpus veel kirve selga. See on nii alatu tegu. Lisaks haigestus veel ka laps, kes on terve öö olnud üleval, oksendanud ja palavikus. Laps on nagu käsn, mis imab kõik endasse. Sooviksin headelt inimestelt nõu, mis ja kuidas edasi saab?»

Vastab psühholoog, Gordoni Perekooli koolitaja Maarika Lember: