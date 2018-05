Kuidas olla peo kauneim külaline? Kanna oma kehatüübile sobivat kleiti

Suvi on aeg, mida meie siin Eestis kohati isegi rohkem kui jõule ootame ning milleks trennis higistades ja dieete katsetades kuid ette valmistume. Nüüd, kui kätte on jõudnud aeg, mil saad kapist välja sõeluda õlgu paljastava kleidi või maani ulatuva seeliku, kartmata, et see poriseks saab, jääb üle vaid täpseks määrata, millised lõiked just sinu figuuri kaunistavad.

Moestilist Külli Piibar jaotab naiskehatüüpe viieks, rõhutades, et oluline pole niivõrd kandja pikkus või kaalunumber, vaid hoopiski proportsioonid. Kui tunned oma kehatüüpi, saad valida just selliseid rõivaid, mis sinu keha parimad omadused välja toovad.

A-tüüpi figuur ehk pirn

Kui sul on laiemad puusad, kitsad õlad ja selgelt väljajoonistuv taljejoon, võiksid riiete valimisel pöörata tähelepanu taljet ja elegantselt peenikesi käsi rõhutavatele siluettidele. Lisades õlgadele detaile, nagu näiteks rüüsid ja volangid, muudad ka oma puusad visuaalselt kitsamaks. Kuldreegliks on ülakeha rõhutamine ning selleks tuleb valida pilkupüüdvate detailide, suure krae, kroogitud ja volditud varrukatega pluuse.

Vältima peaks riideid, mis tõmbavad tähelepanu puusadele ja reitele, näiteks mustriga seelikud, sääremarja kõige laiemal kohal lõppevaid kleite või puusadeni ulatuvaid toppe ja jakke.

Sarnased riietumise põhimõtted kehtivad ka liivakellakujulise figuuri puhul, mille poole kõik naised püüdlevad. Ka siinkohal on ülimalt oluline rõhutada peenikest taljet, sest vastasel juhul võid näida oma päris suurusest veidi kopsakam.

V-tüüpi figuur ehk koonus

Kui sul on laiad õlad ja kitsad puusad, nõrgalt väljajoonistunud taljejoon ja väga saledad jalad, on eesmärgiks tõmmata tähelepanu alakehale, et näidata pikki, kauneid jalgu. Eelista sügava V-kaelusega pluuse ja loobu volüümikatest puhvvarrukatest ning samuti peenikeste õlapaeltega toppidest, mis õlad veelgi laiemaks teevad. Sulle sobivad hästi ka liibuva ülaosaga ja ampiirlõikelised pluusid ja kleidid, mille rinnaalune osa on vabalt langevast kangast.

I-tüüpi figuur ehk ristkülik

Kui sinu keha on sale ja veidi poisilik ning talje väga esile ei tule, aitab peenikese piha illusiooni luua rüüside ja volangide kandmine ning keskkoha rõhutamine vööga. Õhulised kleidid ja seelikud, volangidega, kroogetega pluusid ja suure kraega kampsunid toimivad sinu figuuri puhul hästi. Puusade rõhutamiseks vali taskutega kleite ja mantleid ning eelista alati pigem suuri, kui väiksemaid mustreid.

O-tüüpi figuur ehk õun