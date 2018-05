Popp Instagrami modell kaotas pärast sünnitust tuhandeid meessoost jälgijaid

Hannah postitas uute piltide kõrvale võrdluseks fotosid, mis on tehtud viis aastat tagasi. Selle ajaga on palju muutunud, kusjuures esimese foto tegemise ajal arvas naine, et peab parema väljanägemise nimel kaalust alla võtma, edastab Daily mail.

Nüüdseks on Hannah tütar kaheaastane. «Ma olen nüüd emme ja ei ole end kunagi nii tugevana tundnud,» kirjutas ta. «Enne sünnitust kaalusin 38 kilo ja tegin pea iga päev trenni (palju kardiot ja rühmatrenne), sõin tervislikult ja üksjagu, aga siiski mitte piisavalt palju õigeid sööke. Nüüd kaalun 46 kilo, teen jõutrenni ja pliatest ning ei tee praktiliselt üldse kardiot. Enamasti söön intuitiivselt ja minu suuruse kohta üsna palju.»

A post shared by hannahpolites (@hannahpolites) on Jan 18, 2018 at 1:26am PST

Paljud kommentaatorid on Hannah’le ette heitnud, et ta esimese foto peal liiga kõhn välja nägi. Neile vastas naine, et tema kaaluga ei maksa ennast võrrelda, sest ta on ainult 152 cm pikk. «Märkisin kehakaalud fotol ära vaid näitamaks, et jõutreeningut ei maksa karta,» lisas ta.

«Mu nahk on veninud, istudes tekivad mulle kõhuvoldid ning mul on kühme ja muhke, mida enne ei olnud, kuid ma olen iseendaga palju rohkem rahul. Ma pole kaugeltki täiuslik, aga ma olen oma keha üle väga uhke, sest see on kasvatanud, sünnitanud ja toitnud seda kallist last,» kiitis ta. «Tervise nimel kiireid lahendusi ei ole.»

Kui Hannah jäi rasedaks ja kajastas seda ka oma Instagrami piltidel, kaotas ta järgemööda meessoost jälgijaid. Sellegipoolest on tal praegu üle 1,4 miljoni fänni ja paljud kiidavad tema kehamuutuse heaks.