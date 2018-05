Fotograaf annab nõu, kuidas kodus beebit pildistada

Fotograaf Anete Tominga sõnul saab beebist imelisi hetki jäädvustada olenemata tema vanusest, kahekuusest lapsest saab samamoodi väga armsaid pilte kui viiepäevasest. «Mina soovitaksin teha pildid pere jaoks esimesel võimalusel ja seda põhjusel, et beebid kasvavad ulmeliselt kiiresti ja tema väiksust on tulevikus võrratu pildilt imetleda,» lausus Toming, kes kinnitas, et beebifotograaf võib olla iga ema või isa, kes kasutab nutitelefoni, millel on hea kaamera.

Kuna beebid tunnetavad väga hästi vanemate emotsioone ning reageerivad enamasti vastavalt nendele, siis on pildistamise päeval ning sellele eelneval päeval oluline, et vanemad lihtsalt naudiks protsessi ja ei muretseks üleliia näiteks kodu korrashoiu ning pildistamise pärast.

Foto tehtud nutitelefoniga Huawei P20 Pro. FOTO: Anete Toming

«Kodusessiooni eeliseks on omas keskkonnas olemine nii beebil kui ka vanematel. Kodu on sinu kindlus – ükskõik, kas jäädvustad beebit ise või kutsud fotograafi appi, keskendu oma igapäevaelule,» sõnas fotograaf.

Mängi valgusega

Ise fotograafi rolli astudes pööra tähelepanu valgusele. Mitmetel nutitelefonidel on juba nii head kaamerad, et sageli ei saa arugi, kas pilt on tehtud peegelkaamera või nutitelefoniga. Toming soovitab valida beebi jäädvustamiseks võimalikult naturaalse valguse – on see siis avara akna vahetus läheduses või katuseakna all. «Vältima peaks otsest päikesevalgust ja tekkivaid varje,» sõnas fotograaf.

Vali sobiv taust

Valguse kõrval on oluline ka taust, millel pildistada – hea fototulemuse annab, kui beebi riietus või tekk on taustast erinev. «Puhtad, selged toonid ning mustrite vähemus laseb domineerida pisikesel beebil – kui kasutada riiete või tekkidena dominantseid mustreid või värve, siis jääb beebi tagaplaanile,» sõnas Toming, kelle sõnul peab beebifotograafias paika «vähem on rohkem». «Nutitelefoniga pildistades tasub valida nt lähivõtterežiim, mis hägustab tausta, tagab värvitäpsuse ja teravuse – kõik selleks, et beebit rohkem esile tuua,» soovitas Toming.

Foto tehtud nutitelefoniga Huawei P20 Pro. FOTO: Anete Toming

Jäädvusta võimalikult palju

Kui beebi on juba pisut suurem, siis peab pildistamisel arvestama ka, et laps ei pruugi alati eeskujult paigalt seista, vaid soovib poosi vahetada või ringi roomata. Sellistel hetkedel tuleb kasuks nutitelefoni võime jäädvustada elavaid hetki. Sellist funktsiooni kasutades ei pea muretsema, et pilt tuleb udune või värvid on paigast ära – nutitelefoni tehisintellekti abil reguleeritakse kaamera sätteid automaatselt, mis omakorda tagab parima pildi kvaliteedi.

Olles kahevahel, kas haarata ikkagi telefon, et mõnda armast hetke tabada, siis Toming soovitab seda alati teha. «Beebid kasvavad nii kiiresti ja iga mälestus on eriline,» sõnas fotograaf.