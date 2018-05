Laupäeval toimub linna kuumimate fashionistade üritus Kama Market

Kopli Restorani ruumides toimuv Kama Market koostöös ajakirjaga Mood. Kama Market pakub sel korral palju kevadisi värskeid moeleide, mis lisavad igapäeva argiellu särtsu. Moegrumaanideni jõuavad uued ja vähekasutatud vintaaž-, moe- ja brändikaubad. Lahedaid ja stiilseid leide jätkub nii naisele kui mehele.

Oma kama paneb välja Eesti filmirežissöör Marianne Kõrver, kes lubas tuua kohale vintage-kleite, litreid ja Reet Ausi disaini. Samuti stiiliikoon, modell, DJ Inga VatskLaasner, kes toob vingeid palasid oma riidekapist, ja tekstiilidisainer Pamela Peepson on valinud välja mõned enda sõnutsi väga funky'd hilbud ja jalanõud. Loomulikult on esindatud ka teised linna parimad fashionistad, kes tuulutavad oma kappe ja on valmis loobuma oma kallitest aaretest. Hinnad jäävad 3-35 euro vahele.

Kui sul on kapis kama, millest sooviksid vabaneda ja mis sobib Kama Marketile, siis võta ühendust e-maili teel kopli.couture@gmail.com. Veel on mõned vabad müügikohad. Korraldajate poolt on müügilaud, mille tasu on kümme eurot, riidestange tuleb ise kaasa võtta.

Esindatud on ka mitmed ehtedisainerid, näiteks Eva Mirza Jewellery, Killud by Angela Orgusaar ja Liis Kõuhkna. Nii on sul võimalik osta näiteks sõbrale midagi ägedat kooli lõpetamiseks või hoopis üllatada pruuti omanäolise kingitusega. Ehted maksavad 25-125 eurot. See pole loomulikult veel kõik, kohal on ka Janne Jüsmä, kes disainib 15 euro eest just sinu näokujule ideaalse kulmukaare.