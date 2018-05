Kui kaua päikesepõletuse jäljed nahal näha on?

Dermatoloog dr Debra Wattenberg selgitab portaalis GH, et see sõltub asjaoludest. «Kui kaua põletus kestab, sõltub sellest, kui palju päikest said. Sisuliselt tapab päike naha pealmise kihi rakud ja kahjustab nende DNAd. Uued terved naharakud peavad esile tulema,» ütleb arst.