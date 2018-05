Maagiline väljend, mis aitab halbadest harjumustest vabaneda

Psühholoog doktor Amanther Imber kinnitab, et vaid üks väljend aitab tõhusamalt inimestel enda pahedest loobuda. Selleks on «ma ei».

Doktori selgitusel peab aju tegema rohkem tööd, et pääseda üle taolisest barjäärist, mida inimene verbaalselt endale nii kategooriliselt seadnud on. Kui ütleme «ma ei söö suhkrut» selle asemel, et öelda «ma ei saa suhkrut süüa», saadad enda ajule lõpliku signaali suhkru kohta. Näitajad on lausa 50 protsenti paremad nende puhul, kes kasutavad «ma ei tee» oma pahe kohta, kirjutab DailyMail.