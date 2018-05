Rahvusvaheline nimeportaal pakub ameeriklastele «eksootilisi» Soome nimesid

«Soome nimed võivad lihtsad välja näha, kuid inglise keele kõnelejatele on topeltvokaalid kahtlemata eksootilised,» kirjutab Nameberry ja soovitab levinud Soome nimesid, mida lastele nimeks panna.

«Kuigi Soome beebinimed on samuti Skandinaavia nimed, kõlavad need Ameeriklasele palju kummalisemad kui Rootsi, Norra või Taani beebinimed,» selgitab Nameberry ja loetleb veel poiste nimesid, mis on ameeriklastele vastuvõetavamad.