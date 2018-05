Kim Kardashian kohtus naisvangide õiguste nimel president Trumpiga

Kardashian on võtnud oma hingeasjaks kaitsta Alice Marie Johnsoni, kes on istunud 20 aastat vangis oma eluaegsest karistusest mittevägivaldse narkokuriteo eest. Kim postitas twitterisse, et selline otsus oli ebaõiglane ning peab teda meeles ka vangistatu sünnipäeval.