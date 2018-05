Neli sodiaagimärki, kel tuleb kõige vingem juunikuu

Juuni on kõigile sodiaagimärkidele hea kuu, et oma talveurust välja pugeda ja päikesepaistet nautida. Kõige paremini läheb aga Jääral, Sõnnil, Kaaludel ja Veevalajal, kel tekib häid võimalusi suheteks, reisimiseks, tööeduks ja hobiprojektideks, kirjutab Bustle.

Sel aastal pakub juunikuu üllatavat lusti ja võib panna aluse pikaajalistele sõprussuhetele. Pea meeles, et oskaksid vajadusel enda üle naerda ja ei võtaks elu liiga tõsiselt. Aasta algus on olnud isegi tõsine ja nüüd oled lõõgastuse välja teeninud.

Jäär tunneb juunis, et tal on rohkem energiat kui tavaliselt. Seda energiat tasub suunata uutesse projektidesse ja uute tutvuste loomisesse. Nüüd on hea aeg ära teha see asi, mille üle oled jaanuarist alates mõtteid mõlgutanud. Isegi kui üritad, siis ei õnnestu sul end praegu tagasi hoida või vaikima sundida. Ütle oma arvamus julgelt välja!