Poistega Manhattanil – virinata perereis

Mõte meie pere suurte lastega kevadel New Yorki minna tekkis eelmisel suvel, sest kui lennupiletid pikalt ette osta, saab need umbes 350 euroga tükk. Murtud sai jõulukingituste mure – selleks oligi reis – ja täidetud laste unistus: nad olid juba pikalt rääkinud, ilmselt juutuuberite mõjul, et tahaksid USAsse minna.

Esimese päeva varahommikul suundusime Brooklyn Bridge’ile – NY klassika, vana ja võimas raudsild, millelt avaneb suurepärane vaade Manhattanile. Edasi seadsime sammud 9/11 memoriaalile ja muuseumisse; nagu hiljem selgus, oli see kogu reisi kõige erilisem kogemus. Muuseum on fantastiliselt üles ehitatud – minutilise täpsusega saab suurel seinal jälgida, mis ja kuidas toimus, lisaks tohutult pildi-, heli- ja videomaterjale. Silmi pühkivaid külastajaid vaadates tekkis mõte, et võib-olla sai just tema abikaasa või poeg siin surma. Muutusin ka ise väga emotsionaalseks, tundsin, kuidas toonane õudus minus ellu ärkas. Muudkui kõndisime ja lugesime ja arutlesime. Õhtuks olime rampväsinud, aga kuidagi ei raatsinud veel ära minna, ja päris kõike ikka ei jõudnud läbi vaadata.