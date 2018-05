Šokolaad sai muuseumi

Mõistagi pole see kõik, mida Kristi Lehtis oma Chocolala šokolaadipoes ja selle keldrikorrusel vastavatud muuseumitubades näitab. Nädala keskel, kui ta Arterile väikest ringkäiku teeb, on suur osa väljapanekust veel kastides ning infotahvlid šokolaadi saamisloost ja Eesti maiusemeistritest seintele riputamata. Kunstkakaopuu koos viljadega seisab samuti juba nurgas, kuid kotitäis maitsmiseks mõeldud šokolaadi algmaterjali, röstitud kakaoube, on kõrvalt puudu.