Kellele maailmaareeni moelooja Steinberg õigupoolest disainib? Klassikalisest naiselikust ilutsemisest on tema kunst valgusaastate kaugusel, pigem on need feministlikud manifestatsioonid stiilsete rõivaste kujul. Kuidas ta seda teeb? Väga siiralt ja sügava tunnetusega. Disaineri esmane eesmärk on vabastada kandja keha kummardamise orjusest ja tootelikkusest. Steinbergi looming annab kandjale ruumi olla tema ise, sättida rõivaid just endale sobivaks ja kanda omal viisil – ning suurusnumbrid on siin täiesti teisejärgulised.