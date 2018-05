Harvardi uuring: see toidugrupp muudab paarid voodis õnnelikumaks ja lihtsustab rasestumist

Uuring viidi läbi 501 paari seas, kes proovisid rasestuda. Harvardi teadlaste uuring näitas, et mereannid tõstavad nii meeste kui naiste libiidot ning sperma ja munarakkude kvaliteeti.

Kui palju peaks mereande siis sööma, et soovitud tulemusi saavutada? Teadlaste sõnul piisab kahest korrast nädalas, et tõuseks viljastamise tõenäosus ning mõjutaks libiidot. Paarid, kes sõid kaks korda nädalas mereande, jagasid voodirõõme keskmiselt kaheksa korda kuus. Need, kes mereande ei söönud, tegid seda keskmiselt kuus korda kuus.