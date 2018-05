Naine väidab, et tunneb surma lõhna

Varem juriidilise sekretärina töötanud Ari loobus tavatööst ja otsustas meediumina karjääri teha. Esimest korda märkas naine erilist taju 12-aastaselt, kui külastas oma surevat onu ja tundis «haiglaselt magusat» lõhna, mida keegi teine tema peres ei tundnud, edastab The Sun.

Kui Ari nüüd kellegi küljes surma lõhna tunneb, jätab ta selle enda teada, sest usub, et see pole tema asi. Onu juures tundis ta surma lõhna ööl enne onu lahkumist. «Ma arvasin, et see on tema haigustest vaevatud keha lõhn, sest ma ei olnud seda varem tundnud. Aga keegi teine seda lõhna ei tundnud. Hiljem sain aru, et tundsin surma läheduse lõhna. Alates sellest ajast olen sama tundnud paljude väga eakate või surmaga lõppevate haigustega inimeste küljes – liiga palju, et selle üle arvet pidada.»

Ari Kala. FOTO: Ari Kala/Caters News / Caters News Agency

Vahel on see Ari jaoks raske koorem. Varem oli tal tung midagi öelda, aga siis ta sai aru, et see ei ole tema kohus. «Ma ei ole kuidagi vaeva näinud, et seda arendada. See on üsna mõttetu – kuidas saaks see kedagi aidata? Kuidas saaksin ma selle lõhnaga inimeste juurde minna ja neid aidata? Mis siis, kui nad ei tea, et nad varsti ära surevad? Kui nad ei tea, ja mina seda neile ütleksin, oleks tulemus katastroofiline. Ma ei näe, et see oleks minu asi nende saatusesse sekkuda.»