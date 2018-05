Ametid, kus naised kõige tõenäolisemalt oma partnerit petavad

Kuigi petmises ei saa süüdistada ametipositsiooni, on mõnes valdkonnas petjate osakaal liiga suur, et olla lihtsalt kokkusattumus. Olgu selleks töökultuur või töökorraldus, aga naised kipuvad kõige rohkem oma partnerit petma just nendes valdkondade töötades.