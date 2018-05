Halvimad asjad, mida smuuti sisse panna, kui tahad suhkrut vältida

Jogurtiletid on väga kirjud ja raske on leida tooteid, millele ei oleks suhkrut juurde lisatud. Sageli on maitsestatud jogurtites nii palju suhkrut, et need annavad siirupi mõõdu välja. Valke on neis samuti vähe. Kui tahad kindlasti jogurtit lisada, siis kõige parem valik selleks on maitsestamata Kreeka jogurt.