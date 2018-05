Cate Blanchett ja Sandra Bullock ei uskunud, et «Ocean’s 8» päriselt ära tehakse

Isegi Bullock ja Blanchett ise ei suutnud esialgu uskuda, et selline naissoost staaridega film rahastust leiab, edastab news.com.au.

Rääkides Met galal reporteritega, tunnistas Cate Blanchett, et naisosatäitjatega «Ocean’s 8» tundus võimatu. «Kaks või kolm aastat tagasi tundus see võimatu, et nagu kuidas see päriselt teoks saaks?» meenutas Oscari-võitjast näitleja. «See on suurepärane, et see film just nüüd linastub. Aga muidugi, ütleme me täna. Ma arvan, et väga palju on vahepeal muutunud.»

Sandra Bullock tunnistas, et tal olid samad mõtted. «Ma ausalt ei uskunud, et see juhtub. Ma mõtlesin, et see on tore idee… Sel ajal ma ei arvanud, et see film ära tehakse.»

Kui möödunud aasta alguses hakkasid levima jutud, et Ocean’s filmidele tuleb naisosalistega järg, oli vastukaja internetis muidugi väga suur. Mõned fännid igatsevad oma vanu lemmikuid Matt Damonit, George Clooneyt ja Brad Pitti.

«Ocean’s 8» looja Gary Ross tuli ideele tegelased ära vahetada juba viis või kuus aastat tagasi ja rääkis sellest ka kohe Sandra Bullockile, et ta saada ta mängima Danny Oceani kriminaalset õde Debbie Oceanit. «Ma sain aru, et sellist vinget kooslust ei olegi kunagi olnud – sellist, kus naised tulevad niimoodi kokku – ja ma arvasin, et see on lihtne,» rääkis Ross, kel õnnestus Bullockilt jah-sõna välja meelitada juhul, kui tal tõesti õnnestub kõik ihaldatud staarid kokku kutsuda. Pärast seda venis filmi ettevalmistamise protsess Rossi sõnul veel kuni neli aastat ja alles siis sai ta koos kaasautori Olivia Milchiga hakata stsenaariumit kirjutama.

Cate Blanchett tunnistas, et kui ta kuulis, kes veel filmis mängivad, ei olnud küsimustki, kas ta seda rolli tahab. «Mulle lihtsalt tundus, et see oleks vägev ja lõbus asi, mida teha. See on küll risk, aga ma mõtlesin, et see risk on seda väärt.»

Vaata filmi kohta lähemalt infot siit ja tule Sõbrannaga kinno vingeid naisi vaatama!

Filmist

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna ja Helena Bonham Carter ühendavad jõud seiklusmärulis «Oceani 8».