Ema mure: laps ei ole koolikõlbulik – kas suvega saaks asja korda?

«Panin ta siis teisse kooli, kus eelkool alles algas. Koolis on õpetaja öelnud, et poiss saab hakkama, eriti suuliselt, kuid kui on vaja midagi kirjutada, siis ta pigem vaatab, kuidas seda teised teevad ehk siis ei tee kaasa. Tal on palju huvitavam lihtsalt ringi vaadata. Poja ise ütleb, et kool on tore koht ja talle meeldib seal, kodus teeb ta kirjalikud ülesanded kenasti ära.

Kuna lasteaias pole logopeedi, siis õppeaasta lõpul käib üks logopeed lapsi vaatamas ning minu poja kohta oli öeldud vaid seda, et ta pole kooli kõlbulik. Nädal aega ajasin taga, et saada logopeedi numbrit ja siis sain lõpuks temaga rääkida. Üldjoontes oli jutt järgmine: puudub keskendumisvõime, püsivus. Iseenesest tähti tunneb, kuid kirjalik oskus on vajaka jäänud. Soovitus oli otsida eralogopeed, kuna polikliiniku logopeedid sellega ei tegele. (Lasteaia õpetajaid on kaks, aga nad räägivad teineteisest mööda ja üks neist ütles mulle lihtsalt, et tal pole aega lapsega tegeleda (!?) ja seda kahjuks hilja, oleks ma vaid teadnud…

Hakkasin siis otsima logopeedi. Otsustasin pöörduda kooli oma juurde: kui oleks vaja, siis võtaks temalt enne kooli eratunde ja siis on lapsel hea ka koolis tema juures käia. Kuid ta keeldus pärast seda, kui ma rääkisin eelmise logopeedi jutu ära – tema lihtsalt ei tegele sellega ja andis mulle järgmise kontakti. Tuli välja, et see oli erivajadustega laste kooli telefoninumber. Kui ma sinna helistasin ja kõik ära rääkisin, öeldi, et last on vaja sinna kooli panna. Ja seda ilma konkreetselt last nägemata ja temaga rääkimata?!

Ma ei soovi panna last erivajadustega laste kooli vaid tahan ainult konsultatsiooni ehk siis otsin eralogopeedi, kes aitaks lihtsalt meid järjele või aitaks ja soovitaks, mis me edasi võiksime ette võtta. Selle peale öeldi kohe, et ei tea, miks see eralogopeed siis parem on? Ma ei tea, kas on parem, kuid ma ei usu, et mu lapsel on nii suur arenguhäire.

Võimalik, et ma tegelikult eksin, kuid see olukord on minu jaoks ka väga hirmutav.»

Vastab koolipsühholoog, Gordoni Perekooli koolitaja Vaike Kumari:

«Saan aru, et olete tõsiselt mures oma lapse koolikõlbulikkuse pärast. Olete palju pingutanud, et lahendusi leida, kuid hetkel on siiski olukord ebarahuldav. Vaatame seda asja nüüd koos. Kirjutate, et laps käis lasteaias. Kas seal kasvatajad siis ei märganud, et lapsel on probleeme? Kas te ei suhelnud sel teemal, et oleks juba varem saanud lapsele abi osutada? Võib-olla on praegune otsus siiski liiga karm ja põhjendamata?