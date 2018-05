Ettevaatust! Kas ka sina teed nägu hooldades selle suure vea?

Paljud naised haaravad pärast näo kreemitamist rätiku järele, et üleliigsest kreemist nägu puhastada. Naha tervise mõistes on tegu suure veaga.

Pärast näopuhatust on nägu niiske ja niiske nahk toimib käsnana. See tähendab, et nahk imendab kõiki kreeme ja seerumeid paremini. Samas on see vastuvõtlikum ka bakteritele rätikus. Kuigi inimesel on vajadus märga nägu kuivatada, ära anna sellele soovile järele, kirjutab DailyMail. Rätikus leiduvad bakterid võivad nahale hiljem veel pikalt kahju teha.