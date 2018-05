Andekas kirjanik Helga Pärli-Sillaots astus konventsionaalsete reeglite vastu ja seisis naiste vabaduse eest

Sellest tähelepanust veidi ära hirmutatud noor kirjanik püüdis järgmistes teostes igati vältida «reaalse elu prototüüpe» ning uue romaani «Tee viib järveni» ainese võttis ta oma suvepuhkusest Rõuges. See oli suvitusromaan, kus intriig hargnes armastuse ja armukadeduse ristlainetuses. Autor on pihtinud, et esimese tõuke selle teose kirjutamiseks sai ta ühest unenäost, kust jäänud mõttesse hõljuma lause «See tee viib järveni». «Olin suvel suvitanud ilusas kohas ja nüüd, peale unes näidatud pealkirja, ütlesin mehele, et sellest suvitamisest saaks ilusa loo tollele unenäo pealkirjale. Mees naeris mu välja, et mis juttu saab sellisest vaiksest kohast, mis oli meie suvituskoht, ja see mind alles jonni täis ajaski. Trotslikult väitsin, et kirjanik võib kirjutada ükskõik millest raamatu, ja asusin tööle.»