Naised paljastavad, miks nad oma mehi petsid

Üks naistest tunnistas avameelselt, et on krooniline petja. Naine tunnistab, et ei teadnud kuni kolmekümnendateni, kuidas leida viis selliseks eluks. «Kui avastasin ühel hetkel polügaamia, petmine lõppes,» räägib ta.

Teine naisterahvas rääkis, et oli suhtes liiga noorelt ning seetõttu soovis avastada teisi võimalusi. Ta teab, et võttis selleks lihtsaima tee, kuid lähedus teineteise peredega takistas teda lahku minemast.

Neljas naine räägib, et tema petmine oli suuresti tingitud tema impulsiivsusest ja ükskõiksusest, mis puudutas teisi. Naine selgitab, et kuigi ta oli tugevas suhtes, siis fakt, et ta suutis end panna petmise olukorda näitas, et suhe polnud midagi erilist ja senine partner pole tema jaoks õige. «Seega ma tegin seda ja ühtlasi seetõttu, et olen impulsiivne ega mõtle asju läbi. Ma tahan, mida ma tahan.»