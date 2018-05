Dua Lipa annab välja riidekollektsiooni, fännid on staaris pettunud

Sellele vaatamata on tema looming saadaval kuni Suurbritannia suuruseni 16, mis on meie jaoks suurus L. Independent kirjutab, et 16 on Suurbritannias keskmine kleidikandja suurus. Fännid on lauljannas pettunud, et Lipa pluss-suuruses fännidele pole mõelnud. Ühtlasi küsitakse, kas nii lühikese ajaga on laulja reaalsustaju kaotanud, et peab seda suureks suuruseks.