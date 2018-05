Kaheksa toitu, milles on rohkem rauda kui veiselihas

Raud on hädavajalik mineraal, mis aitab kehas hapnikku transportida, toetab vereloomet ja ainevahetust. Naised peavad toidust saama rohkem rauda kui mehed. Meestel on soovituslik süüa 8 mg rauda päevas, naistel aga koguni 18 mg, kirjutab Prevention.

Kõige lihtsam ongi rauda saada toidust ja veiseliha on selleks hea valik. Peale raua on punases lihas ka B12-vitamiini, tsinki ja aminohappeid. Lihaga ei maksa aga liialdada, sest selle söömine suurendab südame-veresoonkonnahaiguste ja vähi tekkeriski. Söö raua saamiseks ka taimset toitu, mis aitab pikas plaanis ennetada mitmesuguseid terviseprobleeme.

Spinat on üks kõige paremaid taimi, millest rauda saada. Lisaks on hea teada, et selles on väga vähe kaloreid. Spinatis on ka valku, kiudaineid, kaltsiumit, kaaliumi, foolhapet ning A-, C- ja K-vitamiini. Pista seda salatisse, smuutisse ja omleti sisse.