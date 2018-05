Iirimaa legaliseeris abordi: vaikne revolutsioon sai võidu

25. mail otsustas Iirimaa rahvas, et aeg on muuta suhtumist aborti ning anda naistele õigus otsustamiseks. 66,4 protsenti rahvast hääletas abordi legaliseerimise poolt. Referendumiga tühistati abordikeeld. Vaid Donegali krahvkond Iirimaal hääletas selle tühistamise vastu, kirjutab CNN.

Iirimaa peaministri Leo Varadkari sõnul on see ajalooline hetk, mil vaikne revolutsioon sai võidu. Varadkari sõnul oli tühistamise poolt hääletanud kodanikke igas vanuses ja sotsiaalse taustaga: «Me pole lõhestunud riik.»

Tegu oli Iirimaa naiste jaoks olulise teemaga. Referendumi tulemuste avaldamisel puhkesid paljud poolehoidjad nutma, paljud kallistasid üksteist. 22-aastane Emma Gallagher hakkas nutma, kui hääletuse tulemusi kuulis: «Ma tunnen end nüüd turvaliselt, tunnen end mugavalt. Pikka aega tundus, et naised ei loe... nüüd me teame, et tähendame midagi.»