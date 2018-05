Normaalne Norman aitab: miks eks kogu aeg helistab?

Mu eks helistab pidevalt ja tahab mulle oma uuest pruudist rääkida. Arvab, et ma peaks talle nõu andma, et kas ta käitub selle naisega ikka ilusti. No minu meelest küll ei käitu! Täpselt samu vigu teeb, mis minu ajal! Kas ma peaks selle naisega kokku saama ja talle nõu andma?

Oot, mis asja? Te olete ikka küll kamp totakaid intriigipunujaid! Kindel, et sa selle eksi juurde tagasi minna ei taha, kui te kahekesi täpselt sama segased olete ja pärast lahku minekut sõbralikult uusi jahimaid võrdlete? Sest, vaata, eksidega sõpradeks jäämine on üks suur vale ja illusioon ja nendes olukordades alati vähemalt üks osapool petab ennast või teisi. Keegi ei taha niisama sõbrustada inimesega, kellega ta vanasti regulaarselt seksis ja hommikuti muna sõi. Nii need asjad lihtsalt ei käi. Tahetakse kas vaikselt nende ellu tagasi pugeda, kedagi kolmandat armukadedaks teha, möödaminnes vanasse sängi tagasi pääseda või endale sisendada, et pole midagi, ta siiani tahab mind.

Ära mitte mingil juhul saa kellegagi kokku, see oleks nagu episood «Võsareporteri» parimatest paladest. Parem ela rahulikult oma elu edasi ja püüa vanade tuttavate numbrid üldse ära kustutada ja nende kõnedele mitte vastata. Saad aru, need vead, mis ta praegu teeb, on ikkagi tema vead. Tema peab need tegema ja tema peab oma uue suhte tööle putitama. Sinu asi on aga leida endale uus ja puhas algus kellegagi, kes ei aja ei sulle ega oma eksile telefoniteel säärast soga.

PS. Ilmselt see uus pruut on välja mõeldud ja lihtsalt hea jututeema, mida sinuga arutada.

PPS. Ära võta seda vihjena nüüd tagasi oma endisesse õudusunenäosse vajuda.