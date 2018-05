Suhteekspert: vanemad on süüdi, kui lapsed vallaliseks jäävad

Eksperdi sõnul on liighoolitsevad ja ülimalt ontlikud vanemad süüdi selles, et tänapäeva noored enam suhet pole võimelised looma.

Suhteeksperdi Louanne Ward'i sõnul põhjustab noorte üksindust hilisemas eas see, kui lapsena on vanemad neid kilbina kõige eest kaitsnud. Vati sees kasvanud põlvkonnal on ebareaalsed ootused ning seetõttu jäävad kaaslaseta. Kuigi vanemad soovivad oma lastele parimat, ei suudeta tänapäeval lastele põhilisi oskusi selgeks teha.