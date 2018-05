Normaalne Norman selgitab: miks ei taha mees ennast pesta?

Norman, miks ma pean oma mehele iga päev ekstra meelde tuletama, et ta duši all käiks? Ja piisaks siis niisama meenutamisest, poole ajast peame me meeletud lahingud sel teemal maha! Ma ei saa aru, kui raske on täismehel ennast korra vee all märjaks teha ja natuke šampooni pähe määrida?

Raske? See pole üldse raske! Ühe täismehe jaoks võib olla raske paljaste kätega kaljusid liigutada või sinu lemmiklillede nime meelde jätta, mitte ennast pesta. Tead, miks ta seda ei tee? Ta ei viitsi!

Tal on ilmselt tekkinud oma mõnus ökosüsteem oma kolm päeva seljas olnud maika ja aasta otsa pesumasinaga kohtumiseta vastu pidanud teksadega. Muide, ma soovitan sul seda asja kontrollida, sest kuigi sa võid selga näägutada igaks päevaks uue särgi, siis tal ilmselt põhimõtte pärast seal all on midagi hullu või väga hullu.

Meestega on selline asi, et kui sa neile igasugustel hügieeniteemadel liiga palju loenguid pead, siis muutud nende jaoks emaks. Aga ema juurest oli ju nii mõnus oma leiva peale välja kolida, nii et miks peaks ühte uut varianti enda juures hoidma? Pese hambad, pese pea, pese nõud, pese-pese-pese, see kõik sulab lõpuks kokku üheks jubedaks pirinaks, millest on kõige parem üldse mitte välja teha.