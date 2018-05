Vanaema mures: 13-aastane lapselaps ütleb, et tal on vaja jalgu raseerida

Vanavanemate kogunemiskohas Gransnet palus nõu vanaema, kes ei mõistnud oma lapselapse mure karvaste jalgade pärast. «Minu lapselaps saabus villastes sukkpükstes ja mina olin lühikestes pükstes, oli palav ja päikeseline ning ütlesin, et need jalast võtaksin,» kirjutas ta. Lapselaps vastas, et seda ta teha ei saa, kuna tema jalad olevat liiga karvased. «Ma olen kindel, et ma ei muretsenud jalgade raseerimise pärast 13-aastaselt. Kas teie lapselapsed raseerivad oma jalgu ning mis vanuses nad alustasid?» palus vanaema internetis teistelt kasutajatelt nõu.

Mitmed kasutajad kinnitasid vanaemale, et tänapäeval alustavad teismelised raseerimist üsna varakult. Üks kasutajatest, kes on õpetaja lastele vanuses 10-11, teadis rääkida, et enamus tema klassi õpilastest raseerib jalgu. Teisedki ei näinud asjas probleemi, kirjutab TheSun.