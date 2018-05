Eestlased paljastavad oma eriskummalised fetišid, millest nad avalikult ei räägi

Ulakas Kaunitar heidab pilgu keskmise eestlase jaoks veidi eriskummalisemate fetišite maailma, et avardada silmaringi, pakkuda meelelahutuslikku lugemist ja võib-olla ka õhutada mõnes teis lõkkele kirg, millest te ise teadlik ei olnudki.

Nii kaua kui magamistoas kellegi huve ei kahjustata ja kõik on seaduslik, ei ole ka mingit põhjust kellegi ihasid halvustada. Seetõttu suhtume järgnevalt väljatoodud fetišitesse ja muudetud nimedega asjaosalistesse positiivselt ja julgustavalt – tee seda, mis sind õnnelikuks teeb!

1) Pehmed mänguloomad ja karvased esemed

Nii Merily kui Kathy tunnistavad, et neid erutab magamistoas kõik, mis on seotud karvaste esemetega: lapatsid, mis on kaetud jänese karvaga, karvatuttidega sõrmused ja isegi kaisukarud. Merily räägib, et tal on alati olnud kaisukaru, mida ta on armastanud hõõruda oma keha vastu ja see erutab teda samamoodi nagu teise inimese intiimne puudutus. Kathy garderoobist võib leida aga mitmeid karvaseid loomakostüüme, maske jt aksessuaare, mille kandmine ta kohe seksilainele viib. Õnneks on Kathy partner naise eelistused heaks kiitnud ning ei pane pahaks, kui naine seksi ajal karvaseid kõrvu või saba kannab.

2) Erinevad temperatuurid

Lili armastab ekstreemseid temperatuure: «Mäletan, et kui esimest korda kõrvetasin end korralikult ära ja samuti ka siis, kui sain tunda õues tõelist külma, kaasnes sellega ka seksuaalne erutus. See ei tähenda, et mul oleks iga korda vaja kasutada jääkuubikuid või küünlavaha, aga parimat seksi olen tõepoolest kogenud just ekstreemsetel temperatuuridel.»

3) Torkamine

Sandrat erutab aga, kui miski teda torkab või näpistab. See on justkui elektriline signaal, mis saadab erootilise erutuse üle kogu keha.

4) Rollimängud vanusega

Kristjan tunnistab, et oma fetišist ta kõva häälega tavaliselt rääkima ei kipu. Nimelt meeldib talle, kui täiskasvanud naised kannavad mähkmeid. Samuti erutab teda beebipüreede söötmine teisele täiskasvanud inimesele.

5) Ekstreemne kaalutõus

Andres ütleb, et teda erutab vaatepilt selgelt ülekaalulisest naisest, kes sööb suurtes kogustes toitu. Teinekord käib ta söögikohtades, et leida sellist kena vaatepilti, mida hiljem kodus korduvalt meenutada.

6) Muusikainstrumendid

Kuigi instrumente on erinevaid, erutavad Trevorit just puhkpillid. Ta leiab, et tunne, mis tekib hetkel, kui õhuvool läbib flöödi, on üks erutavamaid, mida saab ette kujutada. Tema muusikamaitse on rangelt piiritletud.