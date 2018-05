Galerii: tippkokkade galal kergitati saladusloori Bocuse d’Or võistlustöölt

Bocuse d’Or on maailma hinnatuim kokandusvõistlus, kus viie ja poole tunni jooksul tuleb publiku silme all valmistada kaks rooga. Torinos toimuval Euroopa eelvoorul on kohustusliku liharoa tooraine: noorlooma sisefilee, vasika harknääre ja risotoriis. Teise roa kohustuslik tooraine on Itaalia päritolu Castelmagno juust ja kanamunad.