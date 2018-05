Kuus müüti hallide juuste kohta purustatud

Nii võib lihtsalt silmale tunduda. Tegelikult kasvab ühe juuksekarva välja langedes uus karv, milles on vähem pigmenti, sest vanemaks saades melaniini tootvad rakud aeglustuvad. Seepärast ei lähegi kogu pea ühekorraga halliks.

Müüt: hallid juuksed on jämedamad

Kuigi hallid juuksed tunduvad jämedamad ja krobelised, ei ole juuksekarva struktuur muutunud. Melaniini tootvate rakkude tööjõu vähenemisega aeglustub samaaegselt ka rasu tootmine juuksefolliikulis. Selle tulemusena on hallid juuksed kuivemad kui noored juuksed ja nende tekstuur läheb traatjaks.

Stress võib küll juuste hallinemisele kaasa aidata, aga see ei ole põhjus, miks nii juhtub. Stressi või vaimse trauma tagajärjel võivad küll juuksed peast langeda, kuid need ei lähe üleöö halliks nagu filmides. Pikema stressirohke perioodi ajal juuste hallinemise protsess vaid kiireneb mõnevõrra.

Mõjutab küll. Juuksed lähevad varem halliks näiteks suitsetajatel, aga ka väga kehva toitumisega inimestel. Uuringud on näidanud, et varase hallinemisega on seotud B-vitamiini, foolhappe ja biotiini puudus. Oma rolli mängivad selles ka raud, kaltsium ja D3-vitamiin. Mitmekülgne toitumine küll ei takista halliks minemist, aga teeb selle protsessi aeglasemaks.