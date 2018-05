Mõtled vaid rämpstoidule? Vaata, mida su keha tegelikult vajab

Teadus on selgeks teinud, et rämpstoidu isud on märgiks elutähtsate mineraalide puudusest. Jah, neid saab ka ebatervislikest toitudest (mida poodides ja kohvikutes kõikjal meie ümber meile maha müüa üritatakse), aga kõige paremini omandame neid siiski värsketest (mahe)toitudest.

Probleem on selles, et rämpstoitu süües vajame oluliselt suuremaid toidukoguseid, et saada kätte eluliselt vajalikke mikrotoitaineid kui täisväärtuslikku, värsket ja mittetöötlemata toitu süües. On peaaegu, et reegel, et rämpstoiduga kehakaal langeda ei saa – keha on näljane ja isud ei lase sul õigete toitude ja koguste juurde jääda.