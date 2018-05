ERKI Moeshow 2018 peaauhinna viis endaga koju Annika Kiidron

Teise koha pälvis Päivi Leino kollektsiooniga «Atmosphere» ning kolmanda koha Laima Jurca kollektsiooniga «Creativity as a manifestation of freedom». Eriauhindadena pandi välja praktikakoht Roberta Eineri juures aastal 2019, mille võitis Kerttu Reinmaa kollektsiooniga «Hand Me a Hanky». Teine eriauhind «Anatomy of Couture» - Tallinna suvekool läks Külli-Triin Laanetile ja Nele Kurvitsale, kes esitlesid kollektsiooni «HAND-IN-LOVE». Publiku lemmikuks osutus Kirke Talu kollektsioon «WICKED RAIDER».