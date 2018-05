Kanadast Albertast pärit õdedest fotograafid Aimee ja Jenna Hobbs märkasid, et paljud värsked emad tunnevad end pildistamistel ebakindlalt. Sellest tuli neil idee jagada positiivset sõnumit ja kujutada emadust selle eheduses ja ilus just nii nagu see päriselt on.