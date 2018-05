Koomilised, ent õpetlikud pildid: neiu läks isepruunistava kreemiga vähe liiale

St Moriz darker than dark isepruunistav kreem.

23-aastane Jessica Clarke koges omal nahal, et ühest kreemist ei maksa väga kiireid tulemusi oodata, sest ka isepruunistav kreemi kasutamisel peab olema veidi kannatust. Tema aga määris end enne peole minekut sisse St Morizsi «tumedamast tumedama» kreemiga, et kohe päevitunud välja näha. Ilmselgelt ei lõppenud see hästi.