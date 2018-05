Kui elu vees kallis, säilitage rahu!

Reimo Liiv, füsioterapeut, aktiivne orienteeruja

Olin siis 16-aastane, käinud kolm aastat tagasi üheksa kuud ujumistrennis, kui võtsin Hiiumaal ette pika ujumise, mida varem kartsin. See, mis juhtus, aitas hirmust ülipikkade distantside ees üle saada – kuigi mõistlik mu teguviis polnud.

Sõbranna läks tööle ja mul oli Kärdlas kuus tundi vaba aega. Oli kena suvepäev ja läksin randa. Pärast peesitamist mõtlesin, et lähen ujuma. Natuke suplesin, siis mõtlesin, et huvitav, kas jõuaksin eemalt paistva Tahkuna poolsaare idapoolsesse tippu ujuda. Natuke kartsin, aga oletasin, et sinna on võib-olla kilomeeter, maksimaalselt kaks, küllap saan hakkama.

Olin jõudnud poole peale, kui hakkas päris raskeks minema. Ujutud oli umbes kolm tundi. Järsku tõusis tuul, lähenesid tumedad pilved. Hetk hiljem olin paduvihma käes ja äikse keskel. Maad ei näinud, lainetus oli kõrge. Ujusin edasi kõhutunde järgi.

Raju kestis tund või poolteist. Kui lainetus rahunes ja päike uuesti välja tuli, hakkasin jälle maad nägema. Selgus, et olin viimase tunni ujunud hoopis avamere poole. Siis tuli küll suur hirm peale. Olin ju üle nelja tunni vees olnud ning natuke tekkis raskusi pinnal püsimisega.

Mõtlesin, et tahaks veel elada, ja üritasin kõigest väest.

Mäletan, et kui olin ujunud ühte stiili umbes kümme sekundit järjest, hakkasid mõned lihased krampi tõmbuma. Läks väga raskeks. Kolm korda hakkasin juba vee alla vajuma ja alla andma, aga tulin ikkagi pinnale tagasi ja mõtlesin, et ei taha veel surra.

Jõudsin viimaks rannale päris lähedale, kui tekkis kõige raskem hetk. Nimelt sain ligikaudu sada meetrit enne randa jalad põhja. Nii hea tunne oli! Paraku läks ülimalt raskeks siis, kui sain aru, et poolsada meetrit enne rannajoont läheb liivadüün jälle sügavaks ning jalad enam põhja ei ulatu. See oli neljas kord, kui tundsin, et nüüd upun ära – lihtsalt ei jõudnud end pinnal hoida

Väga suure rabelemise ja tahtejõuga suutsin end kuidagi siiski rannale vedada.

Pikutasin umbes 20 minutit, misjärel üritasin püsti tõusta, kuid ei jõudnud. Proovisin uuesti, ikka ei jõudnud. Käsi ei suutnud keha toetada. Siis märkas mind mere ääres jalutanud noorpaar, kes tuli küsima, kas kõik on korras. Ütlesin, et ujusin just Kärdlast kohale. Neil jäi suu ammuli. Küsimuse peale, kuidas ma tagasi kavatsen minna, vastasin naerdes, et plaan oli ujuda, aga seda ma pigem ei teeks. Nad viisid mu autoga tagasi.

Hiljem kaardilt uurides selgus, et olin linnulennult ujunud 6,5–7 kilomeetrit, lisaks põige avamere poole. Olin hinnanud kaugust valesti.

Moraal oleks see, et niisugune kogemus võiks võtta avavees ujumise hirmu ära, sest tead, et suudad ujuda vabalt näiteks üle järve, kui minevikus oled millegi palju raskemaga hakkama saanud. Aga teistel soovitaksin selliseid asju tehes paadiga saatja kaasa võtta.