Naine kurdab: mees on noor, aga käitub nagu vanaätt

Väga oluline rasketel hetkedel on see, kui teineteisele tõdetakse, et on küll raskusi, kuid samas on meil ka ressurssi (armastustunne teineteise vastu). Ei tohiks eeldada, et teine pool tajub õhust minu vajadusi ja soove. Siin on oluline ennekõike jõuda iseendas selgusele, mis on see, mida mina lähisuhtelt ootan, millised on minu vajadused. Arvestada tuleb siin kindlasti ajafaktorit, soovid ja vajadused paarisuhtest muutuvad samuti ajaga. Seega oluline on ajaga kaasas käia, teha ennekõike eneseanalüüs ja seejärel teavitada oma mõtetest ja tunnetest ka partnerit. Üksteisega oma vajadustest ja soovidest rääkides on võimalik avatud suhtluse kaudu jõuda lähisuhtes uuele teineteise avastamisele.»

Vastab psühholoog, Gordoni perekooli koolitaja Kaidi Kiis:

«Rääkima peaks nendest asjadest, mis häirivad, tekitavad muret, segavad. Sellises vestluses on oluline vältida hinnanguid, kirjeldama peaks neid konkreetseid käitumusi (ilma hinnanguteta!), mis häirivad. Kui partner tajub rünnakut, alandust, ähvardusi siis blokeerib see edasise suhtluse ja konstruktiivse mõttevahetuse.

Rääkimine ei ole tõesti imerohi, see ei muuda alati asju selliseks nagu soovime, muudatused ei pruugi toimuda kiirelt ning on ka neid olukordi, kus ainult rääkimisest ei piisa olukorra lahendamiseks. Samuti on teemasid, milledest inimesed tõepoolest ei soovi rääkida. Kas valusate tunnete, süütunde või ka väsimuse pärast.

Teie olukorrakirjelduse puhul jäin mõtlema, et on võimalik, et käsitletavad teemad on tema jaoks mingil põhjusel ebameeldivad või ta ei saagi teie mõttearendustest ja vajadustest aru, nagu ise ka välja pakute. Rääkimise juures on oluline kuulata ka oma partnerit. Kui ta ei räägi sõnadega, siis on võimalik jälgida ka tema mitteverbaalset kõnet ja nähtut talle tagasi peegeldada. Näiteks kui olete rääkinud oma murest, mees midagi ei vasta ja on tõrjuva olekuga, siis võib nt öelda, et mulle tundub praegu, et sinu jaoks on üsna ebamugav kui ma sellisest asjast räägin või mulle tundub, et ma vist sõnastasin ennast segaselt. Nii võite teada saada, mis põhjusel ta ei räägi.