Sõbranna nädalahoroskoop 26. mai – 1. juuni

Jäär

21. märts – 19. aprill

Vastakaid arvamusi võib üles kerkida maailmavaatelistes küsimustest, võid sattuda vaidlustesse. Sinu enda käitumisest sõltub, kas vaidlus areneb edasi tüliks või tõmbud tagasi ja teed toimunust omad järeldused. Õppimiseks ja tulevaste õpingute planeerimiseks sobib nädal väga hästi.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Pigem puhkuseks kui töö murdmiseks sobiv aeg. Ilmselt saad nii mõnegi kutse lõbusale üritusele. Ahvatlusi on tohutult palju, oled heldekäeline ning võid lõbustustele ja ilusatele asjadele päris suure rahasumma kulutada. Sind võivad ahvatleda ka õnnemängud, ära pead kaotades liiga suuri panuseid tee!

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Märkad kõike ilusat enda ümber – toredad inimesed, kultuur ja meelelahutus tõmbab sind kaasa ja paneb elust rõõmu tundma. Hea on olla seltskonnas, mõnus on uusi suhteid sõlmida. Kaua kestnud suhted nõuavad aga hoolt, püsivust ja tööd. Oma aja lõplikult ära elanud suhete katkestamiseks on aeg sobiv.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Nädal võib kujuneda küllaltki pingeliseks. Võimalik, et mingite kohustuste tõttu pead oma plaane muutma. Selle asemel, et ilusat ilma nautida ja puhata, pead tööd tegema ja vaeva nägema. Kui on tekkinud vajadus töökorralduses midagi muuta, siis tasub see teema nüüd otsustavalt käsile võtta.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tahad endale palju vabadust lubada - elu on ju ometigi selleks, et seda nautida! Oled valmis heldekäeliselt kulutama, ka laiemale sõprade ringile välja tegema. Ehkki see vastumeelsust tekitab, oled sunnitud paratamatult ka igapäevaprobleemidega maadlema. Mingid paari kuu tagused jamad kerkivad taas päevakorda.

Neitsi

23. august – 22. september

Ilmselt tahaksid nüüd töiselt aktiivne olla ja rohkem silma paista. Nädala algul võivad aga kodused kohustused takistada sul tööasjadele pühendumist. Päev-päevalt pinge lõdveneb. Edu saadab sind, kui su karjäär on seotud ilu, kunsti või kultuuriga. Neitsitest lapsevanemail on lihtne oma võsukestega samale lainele saada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Aeg on pingeline neile Kaaludele, kes (üli)koolipinki nühivad ja eksameid sooritama peavad. Raske on keskenduda, selline info, mis ei ole sinu jaoks väga huvitav, ei taha kuidagi meelde jääda. Kui sa aga alla ei anna ja oma kohustused hoolega täidad, on nädala teine pool juba märksa kergem.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Äriasjade ajamiseks on praegune aeg keerukas. Ilmselt ei ole lihtne äripartneritega ühist keelt leida, sulle võib tunduda, et nad kipuvad rahaasjus hooletud olema või tegema mõttetuid kulutusi. Pigem ole äris passiivne ning keskendu uue info kogumisele. Sinuni võib jõuda väga olulisi sõnumeid.

Ambur

22. november – 21. detsember

Täiskuine aeg on üldjuhul tavapärasest emotsionaalsem ja sündmusterohkem, 29. mai täiskuu on aga sinu jaoks aasta tähtsaim, kuna see leiab aset Amburi märgis. Võid tunda sisemise pinge kasvu, mingid probleemid kulmineeruvad. Seeläbi saavad aga asjad selgemaks, kergem on lahti lasta kõigest, mida sa enam ei vaja.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Saturni ja Päikese pingeseisu tõttu pead ehk nädalavahetusel mingite raskete ja aeganõudvate kohustuste kallal pusserdama ning seetõttu palju lõbu tõotavast seltskondlikust üritusest loobuma. Uuel nädalal võta aega koos kallimaga elu nautimiseks. Äriasjus tasub aktiivne olla, tekkida võib erilisi võimalusi.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Elu on lust ja lillepidu! Saad endale lubada lõbutsemist ning seltskonnas säramist. Suurepärase emotsionaalse laengu saad kultuurisündmusi külastades. Energiat on palju, aga suunad selle pigem hobidega tegelemisele kui töö murdmisse. Sõprusringkonnas võib toimuda olulisi muudatusi.

Kalad

19. veebruar – 20. märts