Lapsed on autos kuumarabandusse surnud ka 18-kraadise õuetemperatuuriga

Varasemalt on testides leitud, et 30-kraadise välistemperatuuri korral kulub alla tunni, et auto sisetemperatuur tõuseks üle 38 kraadi. Lapsed on autos kuumarabandusse surnud ka 18-kraadise õhutemperatuuriga päevadel. Kuumemas kliimas piisab selleks poolest tunnist. USA-s sureb keskmiselt 37 last aastas sõidukisse jätmisest tingitud ülekuumenemise tagajärjel.