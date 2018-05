Retseptisoovitus tervisesõbra pidulauale: karamell-latte jogurtipulgad

Rattasportlasest toidublogija Kristian Neemela on just trennisõpradele ja suviselt kergele menüüle mõeldes loonud tõeliselt maitsvate karamell-latte jogurtipulkade retsepti. Neemela soovitab suurtele magusasõpradele krõmpsu küpsisepuruga üle puistatud šokolaadikatet, hapukama maitse austajad võivad magusaampse kasta erinevatesse marjapulbritesse.

Proteiinijogurtist valmib magustoit, mida saab süümepiinadeta nautida ka see magusasõber, kes iial lisa suutäiest ei keeldu. Efektseid jogurtipulkasid on lihtne korraga suurem kogus valmistada ja sügavkülmas säilitada, et neid soojadel suveõhtutel perega nautida või ootamatult saabunud külalistele serveerida!