Ole valmis: juba homme maandub Noblessner Shipyardis pöörane ERKI Moeshow 2018 lennuk

Tänavuse moeshow žüriiliige ja disainer Xenia Joost ootab sündmuselt värskust, üllatusi ja vapustust. ERKI Moeshow on tema arvates formaat, mis annab võimaluse loomingulisusele, jättes varju harjumuspärase ning tõstes pjedestaalile äärmusliku ja põneva. «Ma ootan miskit, mis rebib mu välja tänasest päevast! Tallinnast, Eestist, planeedilt Maa,» lisab Joost.

Prantsusmaalt pärit disainer Olivier Jault ootab disaineri ja potentsiaalse kliendina samuti üllatusi. «Moeloojad peavad täiuslike komplektide asemel rääkima lugu ja paljastama enda sisemise maailma. Nad peavad rääkima tänapäevast, selle asemel, et olla kaks aastat liiga ees ja mõtlema abstraktsele tulevikule,» lisab Olivier, kes on töötanud kõrgmoe brändidega nagu Givenchy, Yves Saint Laurent, Cacharel ja Weston.

Tänavu on moesündmuse põhiliseks märksõnaks läbipaistvus. Homme võib Noblesser Shipyardis oodata ebatavalist ruumikasutust ja eksperimentaalset lavalahendust. Inimeste tähelepanu soovitakse juhtida privaatsusele nii virtuaalses kui meid ümbritsevas maailmas. Turvaaugud, identiteedivargused, andmete kergekäeline jagamine - need on vaid mõned näited meid ümbritsevatest ohtudest, millele meeskond sündmusega tähelepanu kavatseb juhtida.