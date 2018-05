Viis nippi kaalulangetajale, kuidas nädalavahetus õigesti veeta

Luba ma kirjeldan Sulle ühte inimest ja olukorda. See inimene on tubli - tervislik toitumine ja treening on tema jaoks olulised. Ta sööb täpselt nii palju toidukordi ja sellist toitu, mis annab talle hea enesetunde. Treeningud pole talle võõrad, neid teeb ta mõnuga 2-4 korda nädalas, tulemused aina paranevad. Käes on reede, ta vaatab tagasi edukale nädalale ja mõtleb muiates, et seda tuleb tähistada hea ja «paremaga», kirjutab oma blogis toitumisnõustaja Erik Orgu.