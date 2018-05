Arteri suur intervjuu! Olav Ehala: Minu looming on nii Eesti-keskne, et siin ta on ja siia ta jääb

Ajal, mil muusikast on saanud tapeedilik taust, pelgalt rikastumise nimel loodud kaup või suisa poliitilise sõnumiga toode, on lohutav mõelda, et tegelikult on endiselt alles ka helikunst. Ja kui juba kunstist rääkida, siis pole mingit kahtlust, et just Olav Ehala on oma esimesest taktist äratuntava stiili, haruldaselt sõnatundlike rütmimängude ning haavatavalt siirate ja romantiliste kujutluspiltidega jätnud suure jälje eesti kultuurilukku.