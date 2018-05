Kas valida elus vabalangemine või suruda oma tahtmine alati läbi?

Teise suure ajabloki kulutame me õnne ja rahulolu otsimise peale – otsides õnnelikkuse märksõna Google’ist tuleb 0,45 sekundi jooksul lausa 262 miljonit vastet. Tundub nagu terve maailm teab õnnelikkuse kohta vägagi palju, ometi näitavad uuringud, et personaalsel tasandil õnnetunnet on ikka väga vähestel ja väga lühikeseks ajaks.

Mida rohkem sellele mõelda, seda rohkem resoneerib ka Rooma filosoofi Seneca tsitaat, kus ta väidab selgelt, et elu möödub vaid silmapilgul ning seetõttu on enamik inimesi juba elu lõpusirgel, kui nad viimaks ometi tahaksid tõeliselt elama hakata. Miks muidu on vanematel inimestel nii palju tarkussõnu jagada? Sest kogemuse ja mõistmisega, mis kohe üldse ei tööta, jääbki pinnale vaid paar võimalust, mis potentsiaalselt töötada võiks. Lõppkokkuvõttes sünnime me lastena ju vägagi õnnelikena ehk meie loomulik olek peaks olema siiras õnn, kuid kuhu see aja möödudes siis kaob?

Nimelt ego haarde lainetes ja tugeva identiteeditunde tekkimisel ei taju me enam seda vabalangemise tunnet, mida kogeme lastena. Vabalangemise all pean ma silmas sellist langemist, kus õhutakistus puudub. Elus on meil aga niivõrd palju erinevaid takistusi, millest me väe ja võimuga läbi surume. Küsimus kerkib «Kas see on tõesti siis vajalik?» Mõtiskledes rahulolutunde üle, tekib vähemalt minul rahulolu oma elu ja olekuga vaid siis, kui ma lasen kõigel lihtsalt olla – usaldades, et mind suunatakse õigel ajal õigesse kohta ja õigete inimeste suunas. Ma ei räägi siin mingist passiivsest tegevusetusest, vaid oskusest näha läbi elu toetust ja samal ajal takistusi, mis tekivad olukordades, kus elu sinu valikutesse ei usu.

Ütleme näiteks, et sul on soov X ja selle soovi saavutamiseks on sul vaja kontakteeruda mitme inimesega. Sa saadad koheselt emailid teele ja jääd vaimustuses vastuseid ootama. Vastuseid aga ei tule… ja ei tule… ja paari nädala pärast ikka ei tule. Siis otsustad sa konkreetsetele inimestele helistada, aga telefonid on samuti kinni. Mida teha? Kas usaldada elu, et praegu ei ole see õige hetk või anda endast kõik, et vajalikud inimesed siiski kätte saada?