Räägi kaasa: isa keelab oma tütart ilusaks kutsuda

Naine pöördus teiste emade poole ning küsis, kas tal on õigus tunda end sellise olukorra ja seisukoha pärast kurvalt. Kasutaja lisas, et töötab palju lastega ning räägib nendega tihti nii, kirjutab TheSun. Ta tunnistas, et see oli esimene kord sellist seisukohta kuulda ning arvas esiti, et mees teeb nalja.

Teised kasutajad jagasid naisega oma kogemusi. Üks naisterahvas tunnistas, et tema ema ei öelnud kunagi, et ta on ilus ning hilisemas elus on ta pidanud võitlema madala enesehinnanguga. Teine kasutaja leidis, et välimus ei tohiks tõesti olla ainus asi, mille pärast tüdrukuid ülistatakse, kuid see ei tee kahju neile seda vahel öelda.